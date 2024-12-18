Зеленський заявив, що Україна поки не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

Володимир Зеленський заявив, що у України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, які Росія "фізично" контролює, але Захід може вплинути на правителя РФ володимира путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.



Про це Зеленський сказав під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien, відповідаючи на питання, чи могла би Україна "тимчасово" відмовитись від Криму та Донбасу, пише



"Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми.



І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоби відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись з цією війною", - йдеться в повідомленні.



Зеленський наголосив, що "юридично визнавати окуповані території ми не будемо". За його словами, це не компроміс. "Це значить знову, що просто йому (Путіну – ред.) пробачити все. І це неможливо", - сказав президент.



"Дипломатія, це не значить зафіксувати окупацію його (Путіна) як щось законне з його боку. Це спосіб закінчення війни, дипломатичний. І тут нам потрібна сильна Америка, і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично", - сказав Зеленський.



У листопаді Зеленський заявляв, що Україна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим – його можна повернути дипломатичним шляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що у України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, які Росія "фізично" контролює, але Захід може вплинути на правителя РФ, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.Про це Зеленський сказав під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien, відповідаючи на питання, чи могла би Україна "тимчасово" відмовитись від Криму та Донбасу, пише Українська правда "Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми.І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоби відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись з цією війною", - йдеться в повідомленні.Зеленський наголосив, що "юридично визнавати окуповані території ми не будемо". За його словами, це не компроміс. "Це значить знову, що просто йому (Путіну – ред.) пробачити все. І це неможливо", - сказав президент."Дипломатія, це не значить зафіксувати окупацію його (Путіна) як щось законне з його боку. Це спосіб закінчення війни, дипломатичний. І тут нам потрібна сильна Америка, і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично", - сказав Зеленський.У листопаді Зеленський заявляв, що Україна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим – його можна повернути дипломатичним шляхом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію