Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський
Сьогодні, 17:21
На території України постійно зростає кількість російських військових. За оцінками української влади, лише цього року йдеться про 100 тисяч додаткових сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю Le Monde.
"Кількість російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.
На думку генерала, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Також він підтвердив зростання технологічного рівня з використанням безпілотників, що вплинуло на тактику використання військ на полі бою.
"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю Le Monde.
"Кількість російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.
На думку генерала, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Також він підтвердив зростання технологічного рівня з використанням безпілотників, що вплинуло на тактику використання військ на полі бою.
"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.
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