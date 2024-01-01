Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський





Як інформує Олександр Сирський в інтервʼю Le Monde.



"Кількість російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.



На думку генерала, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Також він підтвердив зростання технологічного рівня з використанням безпілотників, що вплинуло на тактику використання військ на полі бою.



"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території України постійно зростає кількість російських військових. За оцінками української влади, лише цього року йдеться про 100 тисяч додаткових сил.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомив головнокомандувач ЗСУв інтервʼю Le Monde."Кількість російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.На думку генерала, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Також він підтвердив зростання технологічного рівня з використанням безпілотників, що вплинуло на тактику використання військ на полі бою."Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.

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