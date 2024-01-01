Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський

Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський
На території України постійно зростає кількість російських військових. За оцінками української влади, лише цього року йдеться про 100 тисяч додаткових сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю Le Monde.

"Кількість російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - повідомив він.

На думку генерала, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Також він підтвердив зростання технологічного рівня з використанням безпілотників, що вплинуло на тактику використання військ на полі бою.

"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - додав Сирський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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