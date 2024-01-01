У Луцьку до 8 років тюрми засудили колаборантку з Луганщини
Сьогодні, 16:46
Завдяки СБУ до 8 років тюрми засуджено колаборантку з Луганщини.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.
Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 55-річної луганки, яка після окупації Марківського району добровільно перейшла на бік ворога. Зловмисниця отримала посаду “начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення” в незаконно створеній окупантами “адміністрації Марківського району “лнр”.
Зрадниця за дорученням рф забезпечувала реалізацію незаконної державної політики окупантів у бюджетній сфері.
За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.
Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 55-річної луганки, яка після окупації Марківського району добровільно перейшла на бік ворога. Зловмисниця отримала посаду “начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення” в незаконно створеній окупантами “адміністрації Марківського району “лнр”.
Зрадниця за дорученням рф забезпечувала реалізацію незаконної державної політики окупантів у бюджетній сфері.
За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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