У Луцьку до 8 років тюрми засудили колаборантку з Луганщини





Про це



Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.



Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 55-річної луганки, яка після окупації Марківського району добровільно перейшла на бік ворога. Зловмисниця отримала посаду “начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення” в незаконно створеній окупантами “адміністрації Марківського району “лнр”.



Зрадниця за дорученням рф забезпечувала реалізацію незаконної державної політики окупантів у бюджетній сфері.



За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.



Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки СБУ до 8 років тюрми засуджено колаборантку з Луганщини.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 55-річної луганки, яка після окупації Марківського району добровільно перейшла на бік ворога. Зловмисниця отримала посаду “начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення” в незаконно створеній окупантами “адміністрації Марківського району “лнр”.Зрадниця за дорученням рф забезпечувала реалізацію незаконної державної політики окупантів у бюджетній сфері.За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її заочно засуджено до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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