38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Сьогодні, 16:37
За можливість незаконно виїхати з України зловмисник, 38-річний житель Луцька, одержав від «клієнта» 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.
Встановлено, що підозрюваний організував для чоловіка мобілізаційного віку схему незаконного перетину державного кордону України в період дії воєнного стану. Зокрема, фігурант пообіцяв забезпечити внесення даних військовозобов’язаного до однієї з інформаційних систем, що давало тому право безперешкодно виїхати до однієї з країн Європейського Союзу.
Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, оперативні співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Правоохоронці затримали «бізнесмена» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з автозаправок Львівської області після отримання ним 15 тисяч євро та 2 тисяч доларів.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.
Встановлено, що підозрюваний організував для чоловіка мобілізаційного віку схему незаконного перетину державного кордону України в період дії воєнного стану. Зокрема, фігурант пообіцяв забезпечити внесення даних військовозобов’язаного до однієї з інформаційних систем, що давало тому право безперешкодно виїхати до однієї з країн Європейського Союзу.
Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, оперативні співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Правоохоронці затримали «бізнесмена» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з автозаправок Львівської області після отримання ним 15 тисяч євро та 2 тисяч доларів.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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