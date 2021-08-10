38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
За можливість незаконно виїхати з України зловмисник, 38-річний житель Луцька, одержав від «клієнта» 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Встановлено, що підозрюваний організував для чоловіка мобілізаційного віку схему незаконного перетину державного кордону України в період дії воєнного стану. Зокрема, фігурант пообіцяв забезпечити внесення даних військовозобов’язаного до однієї з інформаційних систем, що давало тому право безперешкодно виїхати до однієї з країн Європейського Союзу.

Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, оперативні співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці затримали «бізнесмена» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з автозаправок Львівської області після отримання ним 15 тисяч євро та 2 тисяч доларів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, лучанин, ухилянт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку до 8 років тюрми засудили колаборантку з Луганщини
Сьогодні, 16:46
Волинському митному посту «Ягодин» виповнилося 80 років
Сьогодні, 16:45
38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Сьогодні, 16:37
Луцькрада просить Міноборони збільшити кількість заброньованих комунальників
Сьогодні, 16:14
Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
10 серпень, 2021, 10:03
Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині Лучанин зі спільником обікрав будинок на Львівщині
05 вересень, 2018, 15:04
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО
14 грудень, 01:15
Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині
13 грудень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цьогоріч росія збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч, - Сирський
Сьогодні, 17:21
 0
У Луцьку до 8 років тюрми засудили колаборантку з Луганщини
Сьогодні, 16:46
 0
Волинському митному посту «Ягодин» виповнилося 80 років
Сьогодні, 16:45
 0
38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Сьогодні, 16:37
 0
Луцькрада просить Міноборони збільшити кількість заброньованих комунальників
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8