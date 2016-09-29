Луцькрада просить Міноборони збільшити кількість заброньованих комунальників





Текст звернення під час сесії 18 грудня затвердили депутати, пише



В першу чергу, кажуть депутати, збільшення кількості броньованих потребують комунальні підприємства “Луцькводоканал”, “Луцьктепло” та “Луцькспецкомунтранс”. Під час сесії міський голова Ігор Поліщук розповів, що ймовірна зупинка цих критичних підприємств міста негативно вплине на життєдіяльність громади.



"Ніколи не зустрічав такого знецінення праці комунальних служб, як зараз. За ті "копійки", які вони отримують, наші комунальні служби спускаються в яму, де прорвало трубу, в мороз ремонтують колектор, щоб у людей була вода. Коли в місті був приліт, не чекаючи відбою тривоги, працівники поїхали на об’єкти вмикати генератори",- сказав Поліщук.



У зверненні, яке депутати спрямують у Міноборони, зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення до війська мобілізували 31 працівника комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс".



Зміни в бронювання військовозобов’язаних



Уряд з 1 грудня змінив правила бронювання військовозобов’язаних та скоригував критерії для підприємств, за якими ті отримуватимуть статус критичних. Причиною стали порушення, які виявили під час аудиту. Його влада ініціювала через те, що з липня цього року кількість заброньованих чоловіків почала зростати. На початок листопада Мінекономіки заявляло, що бронюванням зловживають не більше як 10% від усіх українських підприємств. За результатами аудиту 95% підприємств зберегли статус критичних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада звернеться до Міністерства оборони України із проханням збільшити обсяги бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств громади до 85%.Текст звернення під час сесії 18 грудня затвердили депутати, пише Суспільне В першу чергу, кажуть депутати, збільшення кількості броньованих потребують комунальні підприємства “Луцькводоканал”, “Луцьктепло” та “Луцькспецкомунтранс”. Під час сесії міський головарозповів, що ймовірна зупинка цих критичних підприємств міста негативно вплине на життєдіяльність громади."Ніколи не зустрічав такого знецінення праці комунальних служб, як зараз. За ті "копійки", які вони отримують, наші комунальні служби спускаються в яму, де прорвало трубу, в мороз ремонтують колектор, щоб у людей була вода. Коли в місті був приліт, не чекаючи відбою тривоги, працівники поїхали на об’єкти вмикати генератори",- сказав Поліщук.У зверненні, яке депутати спрямують у Міноборони, зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення до війська мобілізували 31 працівника комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс".Уряд з 1 грудня змінив правила бронювання військовозобов’язаних та скоригував критерії для підприємств, за якими ті отримуватимуть статус критичних. Причиною стали порушення, які виявили під час аудиту. Його влада ініціювала через те, що з липня цього року кількість заброньованих чоловіків почала зростати. На початок листопада Мінекономіки заявляло, що бронюванням зловживають не більше як 10% від усіх українських підприємств. За результатами аудиту 95% підприємств зберегли статус критичних.

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