Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика
Сьогодні, 15:29
Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Левчика.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Маневицька громада у жалобі. Важко отримувати повідомлення про хлопця, який зростав на нашій вулиці, в якого татко, світлої пам'яті, теж учасник АТО, в якого мама теж частинку життя віддала службі в ЗСУ.
Обірвалося молоде життя нашого земляка, 28-річного маневичанина Володимира Левчика. Володимир Олегович - випускник Української
військово-медичної академії був призваний на військову службу у вересні 2020 року.
Під час виконання бойового завдання начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад був травмований, проходив лікування у військових госпіталях. На жаль, 17 грудня 2024 року мужнє серце воїна зупинилося.
Щирі співчуття мамі Інні Петрівні, брату Богдану, рідним, друзям та побратимам воїна", - йдеться в повідомленні.
Церемонія поховання Володимира Левчика відбудеться у Маневичах. Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на території громади повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Маневицька громада у жалобі. Важко отримувати повідомлення про хлопця, який зростав на нашій вулиці, в якого татко, світлої пам'яті, теж учасник АТО, в якого мама теж частинку життя віддала службі в ЗСУ.
Обірвалося молоде життя нашого земляка, 28-річного маневичанина Володимира Левчика. Володимир Олегович - випускник Української
військово-медичної академії був призваний на військову службу у вересні 2020 року.
Під час виконання бойового завдання начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад був травмований, проходив лікування у військових госпіталях. На жаль, 17 грудня 2024 року мужнє серце воїна зупинилося.
Щирі співчуття мамі Інні Петрівні, брату Богдану, рідним, друзям та побратимам воїна", - йдеться в повідомленні.
Церемонія поховання Володимира Левчика відбудеться у Маневичах. Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на території громади повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
38-річний лучанин за 15 тисяч євро і 2 тисячі доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
Сьогодні, 16:37
Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика
Сьогодні, 15:29