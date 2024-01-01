Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика

Володимира Левчика.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Маневицька громада у жалобі. Важко отримувати повідомлення про хлопця, який зростав на нашій вулиці, в якого татко, світлої пам'яті, теж учасник АТО, в якого мама теж частинку життя віддала службі в ЗСУ.



Обірвалося молоде життя нашого земляка, 28-річного маневичанина Володимира Левчика. Володимир Олегович - випускник Української

військово-медичної академії був призваний на військову службу у вересні 2020 року.



Під час виконання бойового завдання начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад був травмований, проходив лікування у військових госпіталях. На жаль, 17 грудня 2024 року мужнє серце воїна зупинилося.



Щирі співчуття мамі Інні Петрівні, брату Богдану, рідним, друзям та побратимам воїна", - йдеться в повідомленні.



Церемонія поховання Володимира Левчика відбудеться у Маневичах. Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на території громади повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя Героя з ВолиніПро це повідомив Маневицький селищний голова"Маневицька громада у жалобі. Важко отримувати повідомлення про хлопця, який зростав на нашій вулиці, в якого татко, світлої пам'яті, теж учасник АТО, в якого мама теж частинку життя віддала службі в ЗСУ.Обірвалося молоде життя нашого земляка, 28-річного маневичанина Володимира Левчика. Володимир Олегович - випускник Українськоївійськово-медичної академії був призваний на військову службу у вересні 2020 року.Під час виконання бойового завдання начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад був травмований, проходив лікування у військових госпіталях. На жаль, 17 грудня 2024 року мужнє серце воїна зупинилося.Щирі співчуття мамі, брату, рідним, друзям та побратимам воїна", - йдеться в повідомленні.Церемонія поховання Володимира Левчика відбудеться у Маневичах. Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на території громади повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію