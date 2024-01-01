Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика

Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика
Обірвалося життя Героя з Волині Володимира Левчика.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Маневицька громада у жалобі. Важко отримувати повідомлення про хлопця, який зростав на нашій вулиці, в якого татко, світлої пам'яті, теж учасник АТО, в якого мама теж частинку життя віддала службі в ЗСУ.

Обірвалося молоде життя нашого земляка, 28-річного маневичанина Володимира Левчика. Володимир Олегович - випускник Української
військово-медичної академії був призваний на військову службу у вересні 2020 року.

Під час виконання бойового завдання начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад був травмований, проходив лікування у військових госпіталях. На жаль, 17 грудня 2024 року мужнє серце воїна зупинилося.

Щирі співчуття мамі Інні Петрівні, брату Богдану, рідним, друзям та побратимам воїна", - йдеться в повідомленні.

Церемонія поховання Володимира Левчика відбудеться у Маневичах. Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на території громади повідомлять згодом.
Тато - був учасником АТО, мама - служила в ЗСУ: зупинилося серце 28-річного Героя з Волині Володимира Левчика

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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