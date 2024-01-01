Час відкривати нові історії на театральній сцені: що покажуть у Луцьку у січні





Про це



«Січень 2025 року – час відкривати нові історії на театральній сцені. Приходьте на вистави, які надихають, за емоціями, які змінюють, і миттєвостями, які залишаються в серці надовго», – йдеться в повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00, окрім музичної комедії «Різдвяна ніч» та концерту-вистави «При ватрі», які заплановані на 18-ту.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а дитячі казки тепер будуть не лише у неділю, а й у суботу, о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у січні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Січень 2025 року – час відкривати нові історії на театральній сцені. Приходьте на вистави, які надихають, за емоціями, які змінюють, і миттєвостями, які залишаються в серці надовго», – йдеться в повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00, окрім музичної комедії «Різдвяна ніч» та концерту-вистави «При ватрі», які заплановані на 18-ту.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а дитячі казки тепер будуть не лише у неділю, а й у суботу, о 12:00.

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