Час відкривати нові історії на театральній сцені: що покажуть у Луцьку у січні

Час відкривати нові історії на театральній сцені: що покажуть у Луцьку у січні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у січні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Січень 2025 року – час відкривати нові історії на театральній сцені. Приходьте на вистави, які надихають, за емоціями, які змінюють, і миттєвостями, які залишаються в серці надовго», – йдеться в повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00, окрім музичної комедії «Різдвяна ніч» та концерту-вистави «При ватрі», які заплановані на 18-ту.
Час відкривати нові історії на театральній сцені: що покажуть у Луцьку у січні

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а дитячі казки тепер будуть не лише у неділю, а й у суботу, о 12:00.
Час відкривати нові історії на театральній сцені: що покажуть у Луцьку у січні

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Теги: театр, січень, Луцьк
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