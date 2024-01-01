Адміністрація Байдена ризикує не встигнути відправити всю виділену допомогу Україні, — NYT

Джо Байдена навряд чи встигне витратити всі 5,6 мільярда доларів, які раніше Конгрес виділив на надання Україні зброї та іншої військової допомоги.



Про це пише New York Times, покликаючись на неназваного високопосадовця в Міноборони США, повідомляє



Так, адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року, за яку раніше проголосував Конгрес. А втім, з цим можуть виникнути складнощі, оскільки вже зовсім скоро влада перейде до рук Дональда Трампа.



Тому, як вказують джерела NYT, адміністрація Байдена використає частину з 5,6 мільярда доларів, які залишаються в повноваженнях президента. Це дасть змогу передати Україні запаси Пентагону, і не потрібно буде чекати місяцями, допоки підрядники виконають замовлення.



Утім, інша частина виділеної суми, ймовірно, перейде у повноваження вже наступної адміністрації президента.



Кроки Байдена перед відходом із посади



17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Пізніше у Держдепі США офіційно підтвердили такий дозвіл від Джо Байдена.



Також американський президент схвалив передання Україні протипіхотних мін на тлі стурбованості через швидке просування російських військ на сході країни, писав Washington Post.



А крім того, адміністрація Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати майже половину боргу України на економічну допомогу — йдеться орієнтовно про 4,65 мільярда доларів.



Команда чинного президента США Джо Байдена запевняла, що прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли до Білого дому прийде Дональд Трамп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація чинного президента СШАнавряд чи встигне витратити всі 5,6 мільярда доларів, які раніше Конгрес виділив на надання Україні зброї та іншої військової допомоги.Про це пише New York Times, покликаючись на неназваного високопосадовця в Міноборони США, повідомляє Громадське Так, адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року, за яку раніше проголосував Конгрес. А втім, з цим можуть виникнути складнощі, оскільки вже зовсім скоро влада перейде до рук Дональда Трампа.Тому, як вказують джерела NYT, адміністрація Байдена використає частину з 5,6 мільярда доларів, які залишаються в повноваженнях президента. Це дасть змогу передати Україні запаси Пентагону, і не потрібно буде чекати місяцями, допоки підрядники виконають замовлення.Утім, інша частина виділеної суми, ймовірно, перейде у повноваження вже наступної адміністрації президента.17 листопада газета New York Times із посиланням на американських посадовців повідомила, що президент СШАдозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії. Пізніше у Держдепі США офіційно підтвердили такий дозвіл від Джо Байдена.Також американський президент схвалив передання Україні протипіхотних мін на тлі стурбованості через швидке просування російських військ на сході країни, писав Washington Post.А крім того, адміністрація Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати майже половину боргу України на економічну допомогу — йдеться орієнтовно про 4,65 мільярда доларів.Команда чинного президента США Джо Байдена запевняла, що прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли до Білого дому прийде Дональд Трамп.

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