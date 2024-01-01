На Волині авто злетіло з дороги: водій загинув, ще п'ятеро - травмовані





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.







52-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.



Внаслідок автопригоди водій загинув на місці, ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, постраждалих доставили у лікарню.



На місці ДТП працювали поліцейські, кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За фактом ДТП, у якій загинув водій та постраждало п’ятеро громадян, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині. Автопригода трапилася сьогодні зранку на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району.52-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.Внаслідок автопригоди водій загинув на місці, ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, постраждалих доставили у лікарню.На місці ДТП працювали поліцейські, кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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