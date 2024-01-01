На Волині авто злетіло з дороги: водій загинув, ще п'ятеро - травмовані
Сьогодні, 13:40
За фактом ДТП, у якій загинув водій та постраждало п’ятеро громадян, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні зранку на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району.
52-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.
Внаслідок автопригоди водій загинув на місці, ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, постраждалих доставили у лікарню.
На місці ДТП працювали поліцейські, кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні зранку на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району.
52-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.
Внаслідок автопригоди водій загинув на місці, ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, постраждалих доставили у лікарню.
На місці ДТП працювали поліцейські, кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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