На Волині зник безвісти 45-річний чоловік
Сьогодні, 13:02
Поліцейські розшукують безвісти зниклого жителя Каменя-Каширського.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Камінь-Каширського РВП встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Хомика Сергія Васильовича, 10 червня 1978 року народження, житель Каменя-Каширського.
Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз». Де перебуває зараз невідомо.
Був одягнений: в блискучу темно-зелену куртку, чорні штани, чорні кросівки та чорну кепку.
Чоловік має психічне захворювання.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого волинянина, просимо невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Камінь-Каширського РВП встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Хомика Сергія Васильовича, 10 червня 1978 року народження, житель Каменя-Каширського.
Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз». Де перебуває зараз невідомо.
Був одягнений: в блискучу темно-зелену куртку, чорні штани, чорні кросівки та чорну кепку.
Чоловік має психічне захворювання.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого волинянина, просимо невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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