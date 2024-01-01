На Волині зник безвісти 45-річний чоловік

На Волині зник безвісти 45-річний чоловік
Поліцейські розшукують безвісти зниклого жителя Каменя-Каширського.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Камінь-Каширського РВП встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Хомика Сергія Васильовича, 10 червня 1978 року народження, житель Каменя-Каширського.

Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз». Де перебуває зараз невідомо.

Був одягнений: в блискучу темно-зелену куртку, чорні штани, чорні кросівки та чорну кепку.

Чоловік має психічне захворювання.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклого волинянина, просимо невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук
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