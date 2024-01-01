МСЕК на Волині завершують роботу: чим займається обласна комісія

МСЕК на Волині завершують роботу: чим займається обласна комісія
Обласна комісія бюро медико-соціальної експертизи на Волині завершує роботу. У штатному режимі МСЕК працюватиме до 27 грудня.

Нині комісія приймає рішення щодо набуття інвалідності та паралельно передає документи в лікарні, де з січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, розповів Суспільному головний лікар обласного бюро МСЕК Василь Тимощук.

"Ми дивимось чоловіків віком 25-60 років, які направляють нам всі первинні МСЕК. Дивимось і військових, і підтверджуємо або не підтверджуємо рішення попередніх комісій. Нагрузка в нас велика", — зазначив Василь Тимощук.

Скільки приймають відвідувачів щодня

На медичну комісію до Луцька приїхав військовослужбовець Руслан Войтюк. Чоловік отримав поранення в березні 2022 року на Миколаївщині, має другу групу інвалідності.

"Пожиттєво не буде, бо є надія, що наладиться з ногою. Це другий раз приходжу в МСЕК, бо група була на рік і закінчилася і зараз переогляд. Стояло питання ампутації чи рятувати ногу", — розповів захисник.

Зі слів начальника комісії Василя Тимощука, щодня лікарі обласної МСЕК спочатку приймають військовослужбовців, за ними цивільних. Жителька Ковельського району Надія Федорук приїхав в обласний центр для супроводу сина, котрий очікував рішення комісії.
МСЕК на Волині завершують роботу: чим займається обласна комісія

"Кажуть, що дуже велика черга з воєнними. А він живе на знеболюючих, має дві кісти, підшлункова залоза хронічна, взагалі багато проблем. Дуже важкий. Живе на уколах. Ну і вже півтора місяця як ждемо. Приїхали самі, чекаємо поки хлопці пройдуть, і шо нам скажуть", — сказала жінка.

Зі слів начальника комісії Василя Тимощука, щодня лікарі обласної МСЕК спочатку приймають військовослужбовців, за ними цивільних. Жителька Ковельського району Надія Федорук приїхав в обласний центр для супроводу сина, котрий очікував рішення комісії.

Що буде з лікарями МСЕК

Усього в медико-соціальних експертних комісіях Волині — 65 працівників. Після ліквідації МСЕК частину медиків працевлаштують, розповів Василь Тимощук.

"Всі, хто хотіли, практично будуть працевлаштовані. А пенсійного віку відмовились працювати. В нас є 10 МСЕК, рахуйте: 45 лікарів і медсестри і медреєстратори", — додав головний лікар.

Довідково: 12 грудня 2024 року депутати облради проголосували за ліквідацію обласного бюро медико-соціальної експертизи, котрому підпорядковуються 10 медико-соціальних експертних комісій.

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Теги: Волинь, МСЕК
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