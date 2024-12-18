Росіяни окупували Сонцівку на Донеччині, – DeepState
Сьогодні, 11:56
У ніч проти 18 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами села Сонцівка Донецької області.
Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
"Ворог окупував Сонцівку", - йдеться в повідомленні.
За даними DeepState, росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.
Довідково: Сонцівка – село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.
За даними перепису 2001 року населення села становило 795 осіб.
Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Крім того, DeepState вказував на те, що російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ на Донеччині, що загрожує оточенню українських сил в районі Великої Новосілки Донецької області.
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Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
"Ворог окупував Сонцівку", - йдеться в повідомленні.
За даними DeepState, росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.
Довідково: Сонцівка – село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.
За даними перепису 2001 року населення села становило 795 осіб.
Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Крім того, DeepState вказував на те, що російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ на Донеччині, що загрожує оточенню українських сил в районі Великої Новосілки Донецької області.
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