У Луцьку двоє чоловіків обікрали квартиру

У Луцьку двоє чоловіків обікрали квартиру
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку з квартири.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 17 грудня, до поліції звернулася 48-річна волинянка. Жінка повідомила, що з квартири у Луцьку невідомі викрали побутову техніку. Сума завданих матеріальних збитків становить 10 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїли двоє жителів Луцька, 33 та 40 років.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За вчинене зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, квартира, грабіж
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