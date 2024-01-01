Росія вночі запустила по Україні 81 ударний дрон

Росія вночі запустила по Україні 81 ударний дрон
У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну 81-м ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

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Теги: Україна, росія, війна
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