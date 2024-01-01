На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце пожежі прибув підрозділ 18-ї ДПРЧ сел. Іваничі та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа виникла на горищі будівлі, на гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола.



Локалізувати поширення вогню вдалося о 18:48. Потерпілих немає.



Причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 грудня о 18:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Заставне Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце пожежі прибув підрозділ 18-ї ДПРЧ сел. Іваничі та 5 ДПРЧ м. Нововолинська. Пожежа виникла на горищі будівлі, на гасіння вогнеборці подали 2 водяних ствола.Локалізувати поширення вогню вдалося о 18:48. Потерпілих немає.Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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