Протягом минулої доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, - Генштаб

Розпочалась 1029 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, 51 авіаудар, зокрема скинув 75 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1800 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вовчанські Хутори Харківської області; Сергіївка, Терни, Іванівка, Федорівка, Різниківка, Виїмка, Серебрянка, Васюківка, Пазено, Романівка, Велика Новосілка Донецької області.На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пунку Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію.На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.Активно застосовуючи авіацію на Лиманському напрямку, ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.На Сіверському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив сім атак у бік Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.Минулої доби на Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБів.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 21 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 60 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.