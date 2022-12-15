Одноразова плата: волинські газовики пояснили новий рахунок у платіжках

Одноразова плата: волинські газовики пояснили новий рахунок у платіжках
Волинянам, чиї багатоквартирні будинки пройшли техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, почали надходити платіжки за виконані роботи.

У Волинській філії "Газмереж", пояснили, що "обслуговування газових мереж" — це не щомісячний, а одноразовий платіж, який будуть нараховувати один раз на 5 чи 3 роки залежно від року газифікації будинку.

Обов’язкове проведення техобслуговування систем газопостачання запровадили восени 2023 року. У 2024 році, кажуть волинські газовики, провели техобслуговування у понад 900 багатоквартирних будинках області, де живуть орієнтовно 26 тисяч споживачів. Під час робіт виявили та усунули понад 5 700 витоків газу.

Як і куди платити за техобслуговування

В обласній філії "Газмереж" наголосили, що реквізити для оплати за обслуговування газових мереж відрізняються від тих, що використовуються для оплати за доставку газу.

Оплатити рахунок можна через онлайн-банкінг (Приват24, Ощад24/7), у відділеннях банків, у касах Укрпошти, або через сервіси самообслуговування EasyPay.

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Теги: газ, платіжки
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