У Луцьку за держзраду заочно судили працівника слідчого ізолятора у Маріуполі





Вирок обвинуваченому оголосили заочно, бо він досі живе та працює на окупованій РФ території. У вироку зазначили, що інспектору присудили позбавлення волі на 15 років з конфіскацією усього майна.



З матеріалів справи стало відомо, що працівник Маріупольського слідчого ізолятора з власної волі перейшов на бік окупаційної влади, хоча перед початком служби в держустанові складав присягу на відданість Україні, передає



Під час судового засідання заслухали двох свідків — колишніх колег інспектора, які працювали разом із ним у Маріуполі. Обидва розповіли, що у працівників держустанови був вибір і можливість залишити окуповане місто, але обвинувачений свідомо залишився та сприяв встановленню російської влади в Маріуполі.



Довідково: розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченого. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд визнав винним у держзраді молодшого інспектора "Маріупольського слідчого ізолятора".Вирок обвинуваченому оголосили заочно, бо він досі живе та працює на окупованій РФ території. У вироку зазначили, що інспектору присудили позбавлення волі на 15 років з конфіскацією усього майна.З матеріалів справи стало відомо, що працівник Маріупольського слідчого ізолятора з власної волі перейшов на бік окупаційної влади, хоча перед початком служби в держустанові складав присягу на відданість Україні, передає Суспільне Під час судового засідання заслухали двох свідків — колишніх колег інспектора, які працювали разом із ним у Маріуполі. Обидва розповіли, що у працівників держустанови був вибір і можливість залишити окуповане місто, але обвинувачений свідомо залишився та сприяв встановленню російської влади в Маріуполі.Довідково: розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченого. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.

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