У Луцьку за держзраду заочно судили працівника слідчого ізолятора у Маріуполі

У Луцьку за держзраду заочно судили працівника слідчого ізолятора у Маріуполі
Луцький міськрайонний суд визнав винним у держзраді молодшого інспектора "Маріупольського слідчого ізолятора".

Вирок обвинуваченому оголосили заочно, бо він досі живе та працює на окупованій РФ території. У вироку зазначили, що інспектору присудили позбавлення волі на 15 років з конфіскацією усього майна.

З матеріалів справи стало відомо, що працівник Маріупольського слідчого ізолятора з власної волі перейшов на бік окупаційної влади, хоча перед початком служби в держустанові складав присягу на відданість Україні, передає Суспільне.

Під час судового засідання заслухали двох свідків — колишніх колег інспектора, які працювали разом із ним у Маріуполі. Обидва розповіли, що у працівників держустанови був вибір і можливість залишити окуповане місто, але обвинувачений свідомо залишився та сприяв встановленню російської влади в Маріуполі.

Довідково: розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченого. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.

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Теги: суд, покарання
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