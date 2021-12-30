У Луцьку благодійна їдальня годує безхатьків та усіх нужденних в підземеллі

Анастасія, яка разом з Оленою Корецькою досі опікується нужденними.



Про це йдеться у сюжеті Insider Media Group, передає



«Спочатку до нас прийшло 4 людини, потім – 7. Спочатку нас було двоє, потім ми вирішили найняти на роботу на постійній основі кухарів, допомагати звісно треба, щоб приходили волонтери і на сьогоднішній день ми вже готуємо 300 чоловік, іноді буває на вихідних 350», – розповідає очільниця благодійної їдальні Олена Корецька.



Підготовка в їдальні розпочинається напередодні. Звечора двоє кухарів чистять овочі і вранці приступають до приготування страв.



На 300 чоловік іде доволі багато приготувань – вісім 25-літрових каструль. Щодня тут нарізають та роздають в середньому 30 буханок хліба. На зміну виходять щонайменше четверо працівників: двоє кухарів та двоє волонтерів.



Робота благодійної їдальні розпочинається з самого ранку, в залежності від того, які страви готують нужденним. О 12 годині двері благодійної їдальні відчиняються.



«В нас, як правило, на роздачі двоє людей, хтось один дає людям їжу, а хтось один наливає їжу. Люди приносять свої баночки, посуд який мають і ми в них наливаємо цю їжу», – додала очільниця благодійної їдальні.



«Дуже гарно готують, мені подобається ходити сюди і молитися. Слава Богу, що допомагають. Дуже уважні, дуже гарно поводяться з людьми. Все свіженьке, все смачне», – діляться відвідувачі.



У кожного з них своя життєва історія, яка привела до благодійної їдальні .



«Я за три роки переконана глибоко в тому, що в цій черзі може опинитись кожен з нас. І така думка, що мене це не буде стосуватися, вона доволі хибна. Тут є, як правило, одинокі пенсіонери і в яких немає дітей», – розповідає Олена.



Люди тут різні: з психічними розладами, пенсіонери та одинокі.



Олена розповіла, що її ображає, коли їхніх відвідувачів називають «бомжами», оскільки всі ці люди вже стали рідними.



Допомагають прогодувати людей жертводавці, які привозять у благодійну їдальню продукти: м'ясо, ковбасні вироби, хліб, крупи, макарони, овочі та при можливості солодощі і фрукти.



У будні і вихідні, колектив благодійної їдальні виходить на роботу. Щодня вони шукають, де дістати продукти харчування. Адже щодня сюди приходять ті, хто потребує елементарного – тарілку борщу, шматок хліба і краплинку уваги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У підземеллі Свято-Василівського жіночого монастиря працює благодійна їдальня, де готують та роздають їжу тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Ідею відкрити такий заклад у 2021 році подала Ігуменя, яка разом здосі опікується нужденними.Про це йдеться у сюжеті Insider Media Group, передає "Конкурент" «Спочатку до нас прийшло 4 людини, потім – 7. Спочатку нас було двоє, потім ми вирішили найняти на роботу на постійній основі кухарів, допомагати звісно треба, щоб приходили волонтери і на сьогоднішній день ми вже готуємо 300 чоловік, іноді буває на вихідних 350», – розповідає очільниця благодійної їдальні Олена Корецька.Підготовка в їдальні розпочинається напередодні. Звечора двоє кухарів чистять овочі і вранці приступають до приготування страв.На 300 чоловік іде доволі багато приготувань – вісім 25-літрових каструль. Щодня тут нарізають та роздають в середньому 30 буханок хліба. На зміну виходять щонайменше четверо працівників: двоє кухарів та двоє волонтерів.Робота благодійної їдальні розпочинається з самого ранку, в залежності від того, які страви готують нужденним. О 12 годині двері благодійної їдальні відчиняються.«В нас, як правило, на роздачі двоє людей, хтось один дає людям їжу, а хтось один наливає їжу. Люди приносять свої баночки, посуд який мають і ми в них наливаємо цю їжу», – додала очільниця благодійної їдальні.«Дуже гарно готують, мені подобається ходити сюди і молитися. Слава Богу, що допомагають. Дуже уважні, дуже гарно поводяться з людьми. Все свіженьке, все смачне», – діляться відвідувачі.У кожного з них своя життєва історія, яка привела до благодійної їдальні .«Я за три роки переконана глибоко в тому, що в цій черзі може опинитись кожен з нас. І така думка, що мене це не буде стосуватися, вона доволі хибна. Тут є, як правило, одинокі пенсіонери і в яких немає дітей», – розповідає Олена.Люди тут різні: з психічними розладами, пенсіонери та одинокі.Олена розповіла, що її ображає, коли їхніх відвідувачів називають «бомжами», оскільки всі ці люди вже стали рідними.Допомагають прогодувати людей жертводавці, які привозять у благодійну їдальню продукти: м'ясо, ковбасні вироби, хліб, крупи, макарони, овочі та при можливості солодощі і фрукти.У будні і вихідні, колектив благодійної їдальні виходить на роботу. Щодня вони шукають, де дістати продукти харчування. Адже щодня сюди приходять ті, хто потребує елементарного – тарілку борщу, шматок хліба і краплинку уваги.

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