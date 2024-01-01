Коли Масниця 2025 року: які українські традиції цього свята





Історія Масниці налічує не одне століття. В дохристиянські роки цей день був святом весни, пізніше воно було прив'язане до початку Великого посту перед Великоднем (святкується за один тиждень до цього). Тому з року в рік дата святкування змінюється, передає



Хоча в цей період часто все ще буває досить холодно і морозно, проте ще в давнину наші предки говорили: "Тріщи, не тріщи, та вже минулися Водохрещі" та "Не до Різдва йде, а до Великодня". Також в народі Масницю часто називають Сиропусним тижднем, Сирною неділею, Колодієм, Бабським святом, Заговинами або Запустами.



Коли Масниця 2025 року в Україні: дати



Так як це свято прив'язане до святкування Великодня та Великого посту, дата яких змінюється, то і Сиропусний тиждень припадає щороку на різні дні. 2025 року це буде від 24 лютого до 2 березня.



Що роблять на Масницю: святкування за днями



Перші згадки про святкування Масниці з'явилися ще в IV столітті в дохристиянські часи. Проте на традиції зовсім не вплинуло запровадження на українських землях християнства. Увесь тиждень люди святкують Колодія, при чому на кожен день існують свої обряди:



понеділок — зустрічаються, катаються на санках із крижаних гірок (чим далі заїдуть сані, тим більшим буде урожай);

вівторок — загравання, формуються пари з молодих людей, проводяться веселі ігри;

середа — ласощі, святкові столи ломляться від смачних наїдків, зазвичай це вареники з маслом (звідси і назва свята), сири, млинці з різною начинкою;

четвер — гучні банкети з гуляннями до самого ранку;

п'ятниця — так звані "тещині вечірки", зять обов'язково повинен запросити тещу до себе в гості;

субота — посиденьки зовиці, коли невістки запрошують у гості свою свекруху;

неділя — прощення, це день коли в храмах проводять особливу службу, священники і віряни просять прощення один в одного.

Масниця має особливе значення сьогодні. Це такий собі перехід від м'ясних до пісних страв. Адже одразу після неї починається Великий піст.



Кого спалюють на Масницю



В давнину серед наших предків існував цікавий обряд, який включав в себе процес народження, хрещення і поховання Колодія. Такий звичай існував в багатьох регіонах України аже до 1920-х років. Колодій був уособленням Зими (в давнину Марени), яку повинні були наприкінці святкування спалити, щоб дати дорогу весні.



Ще одним цікавим обрядом на Масницю було "чеплення колодки" до парубочої ноги. Так молодого чоловіка "карали" за те, що він не одружився протягом року і не продовжив свій рід. Покарані повинні були заплатити відкуп, який зазвичай включав в собі частування.



Цими днями також існувала традиція вшановувати покійних родичів. В деяких регіонах України залишали вареники з сиром, млинці, масло на покуті, щоб вночі душі пращурів мали що поїсти.



Що не можна робити на Масницю



Цього тижня забороняється прясти, тому що міль з'їсть прядиво чи одяг з нього. Також не дозволялося заготовлювати м'ясо, сир, інакше продукти обов'язково зіпсуються.



Як і в будь-яке інше велике свято краще утриматися від сварок. Навпаки люди просили пробачення за свої вчинки та пробачали рідних і друзів.



Взагалі вважалося, чим веселіше і гучніше зустрінеш Масницю, тим щасливішим буде рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масниця — традиційне слов'янське свято, яке здавна символізувало прощання з зимою та зазивання весни. Протягом цілого тижня люди святкують різноманітними гуляннями, іграми, смачними традиційними стравами.Історія Масниці налічує не одне століття. В дохристиянські роки цей день був святом весни, пізніше воно було прив'язане до початку Великого посту перед Великоднем (святкується за один тиждень до цього). Тому з року в рік дата святкування змінюється, передає ТСН Хоча в цей період часто все ще буває досить холодно і морозно, проте ще в давнину наші предки говорили: "Тріщи, не тріщи, та вже минулися Водохрещі" та "Не до Різдва йде, а до Великодня". Також в народі Масницю часто називають Сиропусним тижднем, Сирною неділею, Колодієм, Бабським святом, Заговинами або Запустами.Так як це свято прив'язане до святкування Великодня та Великого посту, дата яких змінюється, то і Сиропусний тиждень припадає щороку на різні дні. 2025 року це буде від 24 лютого до 2 березня.Перші згадки про святкування Масниці з'явилися ще в IV столітті в дохристиянські часи. Проте на традиції зовсім не вплинуло запровадження на українських землях християнства. Увесь тиждень люди святкують Колодія, при чому на кожен день існують свої обряди:понеділок — зустрічаються, катаються на санках із крижаних гірок (чим далі заїдуть сані, тим більшим буде урожай);вівторок — загравання, формуються пари з молодих людей, проводяться веселі ігри;середа — ласощі, святкові столи ломляться від смачних наїдків, зазвичай це вареники з маслом (звідси і назва свята), сири, млинці з різною начинкою;четвер — гучні банкети з гуляннями до самого ранку;п'ятниця — так звані "тещині вечірки", зять обов'язково повинен запросити тещу до себе в гості;субота — посиденьки зовиці, коли невістки запрошують у гості свою свекруху;неділя — прощення, це день коли в храмах проводять особливу службу, священники і віряни просять прощення один в одного.Масниця має особливе значення сьогодні. Це такий собі перехід від м'ясних до пісних страв. Адже одразу після неї починається Великий піст.В давнину серед наших предків існував цікавий обряд, який включав в себе процес народження, хрещення і поховання Колодія. Такий звичай існував в багатьох регіонах України аже до 1920-х років. Колодій був уособленням Зими (в давнину Марени), яку повинні були наприкінці святкування спалити, щоб дати дорогу весні.Ще одним цікавим обрядом на Масницю було "чеплення колодки" до парубочої ноги. Так молодого чоловіка "карали" за те, що він не одружився протягом року і не продовжив свій рід. Покарані повинні були заплатити відкуп, який зазвичай включав в собі частування.Цими днями також існувала традиція вшановувати покійних родичів. В деяких регіонах України залишали вареники з сиром, млинці, масло на покуті, щоб вночі душі пращурів мали що поїсти.Цього тижня забороняється прясти, тому що міль з'їсть прядиво чи одяг з нього. Також не дозволялося заготовлювати м'ясо, сир, інакше продукти обов'язково зіпсуються.Як і в будь-яке інше велике свято краще утриматися від сварок. Навпаки люди просили пробачення за свої вчинки та пробачали рідних і друзів.Взагалі вважалося, чим веселіше і гучніше зустрінеш Масницю, тим щасливішим буде рік.

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