Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру





З них 5,3 мільйона — у ЄС, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



"Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", — зазначив нардеп.





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