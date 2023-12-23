Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
За кордоном наразі перебувають 7,7 мільйона українців.
З них 5,3 мільйона — у ЄС, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", — зазначив нардеп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З них 5,3 мільйона — у ЄС, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", — зазначив нардеп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
17 грудень, 22:43
«Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 18 грудня
17 грудень, 21:25