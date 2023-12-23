Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру

Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
За кордоном наразі перебувають 7,7 мільйона українців.

З них 5,3 мільйона — у ЄС, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", — зазначив нардеп.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: біженці, Європа, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
17 грудень, 22:43
Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком
17 грудень, 22:14
«Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 18 грудня
17 грудень, 21:25
Схожі новини
Норвегія припинить надавати притулок біженцям з Волині Норвегія припинить надавати притулок біженцям з Волині
28 вересень, 10:11
Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи: дані опитування шокують Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи: дані опитування шокують
14 травень, 22:14
Винищувачі F-16 вже на шляху до України Винищувачі F-16 вже на шляху до України
10 липень, 23:19
Розвідка припускає напад рф на Європу взимку 2024-2025 року, – Bild Розвідка припускає напад рф на Європу взимку 2024-2025 року, – Bild
23 грудень, 2023, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
 0
Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
17 грудень, 22:43
 0
Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком
17 грудень, 22:14
 0
«Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 18 грудня
17 грудень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8