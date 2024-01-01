Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
Сьогодні, 22:43
У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти від 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".
Про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережах.
На вже отримані відстрочки, як зазначає Міноборони, технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься у застосунку, як і раніше.
Також технічні роботи у реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+".
Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" Міноборони обіцяє одразу повідомити.
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Про це повідомило Міністерство оборони України у соцмережах.
На вже отримані відстрочки, як зазначає Міноборони, технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься у застосунку, як і раніше.
Також технічні роботи у реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+".
Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" Міноборони обіцяє одразу повідомити.
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