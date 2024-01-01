«Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 18 грудня

У середу, 18 грудня, в Україні для побутових споживачів світло не вимикатимуть. Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 7:00 до 20:00.Про це повідомили в "Укренерго".У компанії також зазначили, що про зміни в графіках відключення світла повідомлятимуть додатково. Та закликали ощадливо поживати електроенергію з 8:00 до 20:00.Нагадаємо, 16 грудня в Україні ввели нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. Вони почали діяти 01:00 і, як обіцяють енергетики, мають допомогти гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом.