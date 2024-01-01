Як на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У середу, 18 грудня, в Україні для побутових споживачів вимикатимуть світло з 7:00 – 20:00 — буде діяти пів черги відключень. Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 7:00 до 20:00. При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Про це повідомили в "Укренерго".
У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — додали в "Укренерго".
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Про це повідомили в "Укренерго".
У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — додали в "Укренерго".
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