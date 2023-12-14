Центром Луцька їздитиме значно менше маршруток: у чому причина





Про це розповів очільник відділу транспорту міськради Віктор Главічка під час засідання профільної комісії у понеділок, 16 грудня, передає



Нагадаємо: ще у серпні 2023 року обранці громади заборонили проїзд міжміському громадському транспорту проспектами Волі, Соборності, Перемоги та Василя Мойсея, а також вулицями Богдана Хмельницького, Винниченка, Парковою і Яровицею.



Зі слів Главічки, перевізники з таким рішенням не погодились та пішли до суду його оскаржувати. За даними посадовця, у першій інстанції міськрада програла, але в апеляції довела – рішення законне. Згодом відділ транспорту спільно з патрульною поліцією розробили схему руху для таких маршрутів.



«Перевізники, які обслуговують обласні маршрути, подавали позов про скасування попереднього рішення. В апеляційній інстанції суд таки ухвалив, що рішення про заборону проїзду визначеними локаціями є законним. Спільно з патрульними ми розробили та погодили схему руху приміських, міжміських і міжобласних автобусних маршрутів. Її створили з урахуванням рекомендацій про перерозподіл транспортних потоків на проспекті Перемоги, Василя Мойсея, тому таке рішення ми пропонуємо», – розповів Главічка.



На його думку, заборона проїзду такого транспорту центральною частиною міста є доволі ефективною. Мовляв, кількість «неекологічних» автобусів на вулицях зменшилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На центральних проспектах та вулицях міста незабаром поменшає міжміських маршруток.Про це розповів очільник відділу транспорту міськрадипід час засідання профільної комісії у понеділок, 16 грудня, передає "Конкурент" Нагадаємо: ще у серпні 2023 року обранці громади заборонили проїзд міжміському громадському транспорту проспектами Волі, Соборності, Перемоги та Василя Мойсея, а також вулицями Богдана Хмельницького, Винниченка, Парковою і Яровицею.Зі слів Главічки, перевізники з таким рішенням не погодились та пішли до суду його оскаржувати. За даними посадовця, у першій інстанції міськрада програла, але в апеляції довела – рішення законне. Згодом відділ транспорту спільно з патрульною поліцією розробили схему руху для таких маршрутів.«Перевізники, які обслуговують обласні маршрути, подавали позов про скасування попереднього рішення. В апеляційній інстанції суд таки ухвалив, що рішення про заборону проїзду визначеними локаціями є законним. Спільно з патрульними ми розробили та погодили схему руху приміських, міжміських і міжобласних автобусних маршрутів. Її створили з урахуванням рекомендацій про перерозподіл транспортних потоків на проспекті Перемоги, Василя Мойсея, тому таке рішення ми пропонуємо», – розповів Главічка.На його думку, заборона проїзду такого транспорту центральною частиною міста є доволі ефективною. Мовляв, кількість «неекологічних» автобусів на вулицях зменшилась.

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