Поганий зв’язок? Поскаржитися можна буде в «Дії», — рішення уряду





Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише



Надіслати скаргу можна буде, якщо у вас не вантажаться інтернет-сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення.



Так українці зможуть оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор — виправляти цю ситуацію.



Федоров заявляє, що про проблеми зі звʼязком можна буде повідомити «максимально швидко», навіть в офлайн-режимі. Після того як зʼявиться інтернет, повідомлення надійде регуляторові зв’язку.



«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення. Ваші повідомлення в “Дії” допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему», — написав Федоров.



Коли саме ця послуга стане доступною, міністр не уточнив. Утім запевнив, що її запустять «уже дуже скоро».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром повідомити про поганий зв’язок можна буде в «Дії». Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову.Про це повідомив очільник Мінцифри, пише Громадське Надіслати скаргу можна буде, якщо у вас не вантажаться інтернет-сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення.Так українці зможуть оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор — виправляти цю ситуацію.Федоров заявляє, що про проблеми зі звʼязком можна буде повідомити «максимально швидко», навіть в офлайн-режимі. Після того як зʼявиться інтернет, повідомлення надійде регуляторові зв’язку.«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення. Ваші повідомлення в “Дії” допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему», — написав Федоров.Коли саме ця послуга стане доступною, міністр не уточнив. Утім запевнив, що її запустять «уже дуже скоро».

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