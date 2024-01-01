Поганий зв’язок? Поскаржитися можна буде в «Дії», — рішення уряду

Поганий зв’язок? Поскаржитися можна буде в «Дії», — рішення уряду
Незабаром повідомити про поганий зв’язок можна буде в «Дії». Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише Громадське.

Надіслати скаргу можна буде, якщо у вас не вантажаться інтернет-сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення.

Так українці зможуть оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор — виправляти цю ситуацію.

Федоров заявляє, що про проблеми зі звʼязком можна буде повідомити «максимально швидко», навіть в офлайн-режимі. Після того як зʼявиться інтернет, повідомлення надійде регуляторові зв’язку.

«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення. Ваші повідомлення в “Дії” допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему», — написав Федоров.

Коли саме ця послуга стане доступною, міністр не уточнив. Утім запевнив, що її запустять «уже дуже скоро».

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Теги: Дія
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