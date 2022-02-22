На Волині зник безвісти 48-річний чоловік
Сьогодні, 18:09
На Камінь-Каширщині поліцейські розшукують безвісти зниклого жителя району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Камінь – Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Пасіча Валентина Уляновича, 1976 року народження, жителя села Велика Глуша, Камінь-Каширського району.
Чоловік 6 грудня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. Де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03357) 2-32-09, тел. (03357) 2-37-79, 0506254509, або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Камінь – Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Пасіча Валентина Уляновича, 1976 року народження, жителя села Велика Глуша, Камінь-Каширського району.
Чоловік 6 грудня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. Де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03357) 2-32-09, тел. (03357) 2-37-79, 0506254509, або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зник безвісти 48-річний чоловік
Сьогодні, 18:09
Що входить до доглядової косметики для тіла
Сьогодні, 16:52
На Донеччині поліг Герой з Волині Василь Дейна
Сьогодні, 16:45
Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини
Сьогодні, 16:21