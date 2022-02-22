На Волині зник безвісти 48-річний чоловік

На Камінь-Каширщині поліцейські розшукують безвісти зниклого жителя району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Камінь – Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 1976 року народження, жителя села Велика Глуша, Камінь-Каширського району.Чоловік 6 грудня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. Де перебуває – невідомо.зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03357) 2-32-09, тел. (03357) 2-37-79, 0506254509, або 102", - наголошують у поліції.