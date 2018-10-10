Двоє лучан стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади

Двоє лучан стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади
Двоє лучан Святослав Домбік та Сергій Кулик стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади у Коломиї.

Про це Суспільному 17 грудня розповів тренер спортсменів Олег Хом'як.

Змагання з паверліфтингу у рамках чемпіонату України для людей з інвалідністю відбуваються вперше. Вони ще досі тривають.

Святослав Домбік змагався у ваговій категорії до 66 кг зібрав у сумі триборства 290 кг: у присіданні — 100 кг, жим — 70 кг та силова тяга — 120 кг.

Сергій Кулик боровся у ваговій категорії до 59 кг та підняв штангу вагою 70 кг і також здобув золоту нагороду.

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Теги: лучани, змагання
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