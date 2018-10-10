Двоє лучан стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади
Сьогодні, 17:30
Двоє лучан Святослав Домбік та Сергій Кулик стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади у Коломиї.
Про це Суспільному 17 грудня розповів тренер спортсменів Олег Хом'як.
Змагання з паверліфтингу у рамках чемпіонату України для людей з інвалідністю відбуваються вперше. Вони ще досі тривають.
Святослав Домбік змагався у ваговій категорії до 66 кг зібрав у сумі триборства 290 кг: у присіданні — 100 кг, жим — 70 кг та силова тяга — 120 кг.
Сергій Кулик боровся у ваговій категорії до 59 кг та підняв штангу вагою 70 кг і також здобув золоту нагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 17 грудня розповів тренер спортсменів Олег Хом'як.
Змагання з паверліфтингу у рамках чемпіонату України для людей з інвалідністю відбуваються вперше. Вони ще досі тривають.
Святослав Домбік змагався у ваговій категорії до 66 кг зібрав у сумі триборства 290 кг: у присіданні — 100 кг, жим — 70 кг та силова тяга — 120 кг.
Сергій Кулик боровся у ваговій категорії до 59 кг та підняв штангу вагою 70 кг і також здобув золоту нагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зник безвісти 48-річний чоловік
Сьогодні, 18:09
Двоє лучан стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади
Сьогодні, 17:30
Що входить до доглядової косметики для тіла
Сьогодні, 16:52
На Донеччині поліг Герой з Волині Василь Дейна
Сьогодні, 16:45
Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини
Сьогодні, 16:21