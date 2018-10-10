Двоє лучан стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади

Святослав Домбік та Сергій Кулик стали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади у Коломиї.



Про це Олег Хом'як.



Змагання з паверліфтингу у рамках чемпіонату України для людей з інвалідністю відбуваються вперше. Вони ще досі тривають.



Святослав Домбік змагався у ваговій категорії до 66 кг зібрав у сумі триборства 290 кг: у присіданні — 100 кг, жим — 70 кг та силова тяга — 120 кг.



Сергій Кулик боровся у ваговій категорії до 59 кг та підняв штангу вагою 70 кг і також здобув золоту нагороду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє лучантастали чемпіонами України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади у Коломиї.Про це Суспільному 17 грудня розповів тренер спортсменівЗмагання з паверліфтингу у рамках чемпіонату України для людей з інвалідністю відбуваються вперше. Вони ще досі тривають.Святослав Домбік змагався у ваговій категорії до 66 кг зібрав у сумі триборства 290 кг: у присіданні — 100 кг, жим — 70 кг та силова тяга — 120 кг.Сергій Кулик боровся у ваговій категорії до 59 кг та підняв штангу вагою 70 кг і також здобув золоту нагороду.

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