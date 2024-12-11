На Донеччині поліг Герой з Волині Василь Дейна

У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув уродженець міста КіверціПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Народився Василь Дейна 11.01.1977 року в місті Ківерці. Навчався в школах сіл Словатичі та Суськ. Жив та працював у Словатичах та в Ківерцях. Був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2024 року та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника.Солдат Дейна Василь Миколайович загинув 11.12.2024 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької області.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин поховання Героя повідомлять згодом.