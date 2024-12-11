На Донеччині поліг Герой з Волині Василь Дейна
Сьогодні, 16:45
У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув уродженець міста Ківерці Дейна Василь Миколайович.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Народився Василь Дейна 11.01.1977 року в місті Ківерці. Навчався в школах сіл Словатичі та Суськ. Жив та працював у Словатичах та в Ківерцях. Був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2024 року та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника.
Солдат Дейна Василь Миколайович загинув 11.12.2024 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання Героя повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Народився Василь Дейна 11.01.1977 року в місті Ківерці. Навчався в школах сіл Словатичі та Суськ. Жив та працював у Словатичах та в Ківерцях. Був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2024 року та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника.
Солдат Дейна Василь Миколайович загинув 11.12.2024 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання Героя повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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