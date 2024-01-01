Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
Центром Луцька їздитиме значно менше маршруток: у чому причина
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині зник безвісти 48-річний чоловік
Сьогодні, 18:09