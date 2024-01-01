Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода. Невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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