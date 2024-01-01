Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком





Нагадаємо: займання сталося в селі Струмівка у вечір суботи, 14 грудня.



Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.



Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.



Причина пожежі поки встановлюється. Постраждалих немає.



Журналісти сайту



Дерев'яна будівля справді вигоріла майже повністю. Де-не-де на волосині висіли перекриття, деякі балки попадали, а дах згорів. Навколо розкидані обвуглені частини конструкції. Зі сторони траси будівля зруйнована вогнем ще більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад.Нагадаємо: займання сталося в селі Струмівка у вечір суботи, 14 грудня.Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.Причина пожежі поки встановлюється. Постраждалих немає.Журналісти сайту «Конкурент» вирушили на місце згарища, аби на власні очі побачити, що ж залишилося від легендарної «Білочки».Дерев'яна будівля справді вигоріла майже повністю. Де-не-де на волосині висіли перекриття, деякі балки попадали, а дах згорів. Навколо розкидані обвуглені частини конструкції. Зі сторони траси будівля зруйнована вогнем ще більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію