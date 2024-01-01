Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком
Сьогодні, 22:14
Під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад.
Нагадаємо: займання сталося в селі Струмівка у вечір суботи, 14 грудня.
Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.
Причина пожежі поки встановлюється. Постраждалих немає.
Журналісти сайту «Конкурент» вирушили на місце згарища, аби на власні очі побачити, що ж залишилося від легендарної «Білочки».
Дерев'яна будівля справді вигоріла майже повністю. Де-не-де на волосині висіли перекриття, деякі балки попадали, а дах згорів. Навколо розкидані обвуглені частини конструкції. Зі сторони траси будівля зруйнована вогнем ще більше.
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Нагадаємо: займання сталося в селі Струмівка у вечір суботи, 14 грудня.
Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.
Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.
Причина пожежі поки встановлюється. Постраждалих немає.
Журналісти сайту «Конкурент» вирушили на місце згарища, аби на власні очі побачити, що ж залишилося від легендарної «Білочки».
Дерев'яна будівля справді вигоріла майже повністю. Де-не-де на волосині висіли перекриття, деякі балки попадали, а дах згорів. Навколо розкидані обвуглені частини конструкції. Зі сторони траси будівля зруйнована вогнем ще більше.
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