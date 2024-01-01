Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком

Що лишилося на місці легендарної «Білочки» після великої пожежі під Луцьком
Під Луцьком вщент згоріла будівля популярної локації для відпочинку на природі «Білочка». Вогонь повністю знищив заклад.

Нагадаємо: займання сталося в селі Струмівка у вечір суботи, 14 грудня.

Вогонь гасили майже 30 рятувальників, 6 одиниць спеціальної пожежної техніки. Рятувальникам вдалося завадити розповсюдження вогню на сусідні будівлі та поруч розташовану соснову посадку.

Аби повністю ліквідувати пожежу в дерев'яній будівлі, вогнеборцям знадобилася понад година.

Причина пожежі поки встановлюється. Постраждалих немає.

Журналісти сайту «Конкурент» вирушили на місце згарища, аби на власні очі побачити, що ж залишилося від легендарної «Білочки».

Дерев'яна будівля справді вигоріла майже повністю. Де-не-де на волосині висіли перекриття, деякі балки попадали, а дах згорів. Навколо розкидані обвуглені частини конструкції. Зі сторони траси будівля зруйнована вогнем ще більше.

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Теги: Білочка, пожежа
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