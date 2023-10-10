Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф

Президент Українипідписав закон № 4081-ІХ щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт.Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.Також, відповідно до закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого — до восьми годин на день, але не менше сорока годин на місяць, а неповнолітніми — не більше двох годин на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.Ініціатором законодавчої ініціативи виступив глава уряду. Народні депутати ухвалили закон 20 листопада. 2 грудня його підписав голова Верховної ради. 17 грудня закон повернули з підписом президента.