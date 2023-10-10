Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф

Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4081-ІХ щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.

Також, відповідно до закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого — до восьми годин на день, але не менше сорока годин на місяць, а неповнолітніми — не більше двох годин на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.

Ініціатором законодавчої ініціативи виступив глава уряду Денис Шмигаль. Народні депутати ухвалили закон 20 листопада. 2 грудня його підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук. 17 грудня закон повернули з підписом президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, закон, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф
Сьогодні, 03:09
Коли Масниця 2025 року: які українські традиції цього свята
Сьогодні, 01:30
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
17 грудень, 22:43
Схожі новини
Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації
17 травень, 16:45
Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті
20 квітень, 18:19
«Неправильно, коли ТЦК шукає людей на вулицях. Новий закон має це змінити», – Зеленський «Неправильно, коли ТЦК шукає людей на вулицях. Новий закон має це змінити», – Зеленський
29 січень, 10:32
Зеленський підписав закон про декларування Зеленський підписав закон про декларування
10 жовтень, 2023, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф
Сьогодні, 03:09
 0
Коли Масниця 2025 року: які українські традиції цього свята
Сьогодні, 01:30
 0
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру
17 грудень, 23:19
 0
Студенти до кінця року не зможуть оформити онлайн-відстрочку у "Резерв+": яка причина
17 грудень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8