Зеленський підписав закон про покарання, якщо неможливо стягнути штраф
Сьогодні, 03:09
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4081-ІХ щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт.
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.
Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.
Також, відповідно до закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого — до восьми годин на день, але не менше сорока годин на місяць, а неповнолітніми — не більше двох годин на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.
Ініціатором законодавчої ініціативи виступив глава уряду Денис Шмигаль. Народні депутати ухвалили закон 20 листопада. 2 грудня його підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук. 17 грудня закон повернули з підписом президента.
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Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.
Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.
Також, відповідно до закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого — до восьми годин на день, але не менше сорока годин на місяць, а неповнолітніми — не більше двох годин на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць.
Ініціатором законодавчої ініціативи виступив глава уряду Денис Шмигаль. Народні депутати ухвалили закон 20 листопада. 2 грудня його підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук. 17 грудня закон повернули з підписом президента.
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