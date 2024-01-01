На Волині мікроавтобус злетів у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 09:18
На Волині рятувальники надали допомогу людям, які потрапили у ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
07:35 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на трасі Луцьк - Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу с. Пальче (Луцький район): мікроавтобус, в якому перебували люди, злетів у кювет та врізався в дерево.
Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини м.Луцька оперативно надали допомогу п'ятьом постраждалим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
07:35 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на трасі Луцьк - Рівне сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу с. Пальче (Луцький район): мікроавтобус, в якому перебували люди, злетів у кювет та врізався в дерево.
Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини м.Луцька оперативно надали допомогу п'ятьом постраждалим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині мікроавтобус злетів у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 09:18