НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США, - Reuters

НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США, - Reuters
НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні від США.

Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.

Цей крок зроблений після затримки, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.

Дипломати при цьому визнають, що передача повноважень Альянсу може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Дональді Трампі все ще можуть серйозно скоротии підтримку України, оскільки є домінуючою державою НАТО і постачають велику частину озброєнь Києву.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Підтримка та навчання НАТО в галузі безпеки для України» (NSATU), розташована в казармах Клей, американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.

До цього координувала військову допомогу Києву Контактна група з питань оброни України («Рамштайн»).

Загальна кількість особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у штаб-квартирі Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі у Бельгії та на логістичних базах у Польщі й Румунії.

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Теги: Україна, росія, війна
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