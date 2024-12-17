НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США, - Reuters





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Цей крок зроблений після затримки, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.



Дипломати при цьому визнають, що передача повноважень Альянсу може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Дональді Трампі все ще можуть серйозно скоротии підтримку України, оскільки є домінуючою державою НАТО і постачають велику частину озброєнь Києву.



Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Підтримка та навчання НАТО в галузі безпеки для України» (NSATU), розташована в казармах Клей, американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.



До цього координувала військову допомогу Києву Контактна група з питань оброни України («Рамштайн»).



Загальна кількість особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у штаб-квартирі Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі у Бельгії та на логістичних базах у Польщі й Румунії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні від США.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.Цей крок зроблений після затримки, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.Дипломати при цьому визнають, що передача повноважень Альянсу може мати обмежений ефект, враховуючи, що США при Дональді Трампі все ще можуть серйозно скоротии підтримку України, оскільки є домінуючою державою НАТО і постачають велику частину озброєнь Києву.Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Підтримка та навчання НАТО в галузі безпеки для України» (NSATU), розташована в казармах Клей, американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.До цього координувала військову допомогу Києву Контактна група з питань оброни України («Рамштайн»).Загальна кількість особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у штаб-квартирі Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі у Бельгії та на логістичних базах у Польщі й Румунії.

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