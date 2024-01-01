Двоє лучан вбили знайомого, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць
Сьогодні, 15:09
На Волині оперативники розкрили зухвале вбивство: чоловіку нанесли численні ножові поранення, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
37-річний потерпілий зник ще 18 листопада: про це 2 грудня до поліції заявила його матір. Жінка повідомила, що той неодноразово надовго покидав домівку, однак уже тривалий час його місце перебування невідоме.
Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти зниклого.
Працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінальної поліції Луцького РУП, за підтримки сектору кримінального аналізу, опитали десятки свідків, знайомих зниклого, інших місцевих жителів, перевірили заклади і квартири, куди заходив і де міг перебувати чоловік, передивились відео з камер спостереження.
Вжиті заходи дали позитивний результат: потерпілого знайшли, однак мертвим. Більше того, до його вбивства виявились причетними двоє знайомих.
Поліцейські з’ясували, що 20 листопада лучанин проводив час зі знайомими по вул. Потебні в обласному центрі. Перебуваючи в парку неподалік, двоє молодиків нанесли потерпілому декілька ударів в спину ножем, побили його руками й ногами та згодом викинули у водойми, прикидивши гілками, аби замаскувати свій злочин.
17 грудня поліцейські виявили у водоймі тіло 37-річного громадянина без ознак життя, зі слідами насильницької смерті. Фігурантів, причетних до вбивства, доставили в поліцію. Це місцеві жителі 17 і 20 років. З ними наразі проводяться першочергові слідчі дії, у скоєному вони зізнаються.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять зловмисникам про підозру за умисне вбивство, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Нині двоє причетних до злочину перебувають в підрозділі поліції, з ними проводяться слідчі дії та буде оголошена підозра за вбивство громадянина і обраний запобіжний захід – тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
37-річний потерпілий зник ще 18 листопада: про це 2 грудня до поліції заявила його матір. Жінка повідомила, що той неодноразово надовго покидав домівку, однак уже тривалий час його місце перебування невідоме.
Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти зниклого.
Працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінальної поліції Луцького РУП, за підтримки сектору кримінального аналізу, опитали десятки свідків, знайомих зниклого, інших місцевих жителів, перевірили заклади і квартири, куди заходив і де міг перебувати чоловік, передивились відео з камер спостереження.
Вжиті заходи дали позитивний результат: потерпілого знайшли, однак мертвим. Більше того, до його вбивства виявились причетними двоє знайомих.
Поліцейські з’ясували, що 20 листопада лучанин проводив час зі знайомими по вул. Потебні в обласному центрі. Перебуваючи в парку неподалік, двоє молодиків нанесли потерпілому декілька ударів в спину ножем, побили його руками й ногами та згодом викинули у водойми, прикидивши гілками, аби замаскувати свій злочин.
17 грудня поліцейські виявили у водоймі тіло 37-річного громадянина без ознак життя, зі слідами насильницької смерті. Фігурантів, причетних до вбивства, доставили в поліцію. Це місцеві жителі 17 і 20 років. З ними наразі проводяться першочергові слідчі дії, у скоєному вони зізнаються.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять зловмисникам про підозру за умисне вбивство, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Нині двоє причетних до злочину перебувають в підрозділі поліції, з ними проводяться слідчі дії та буде оголошена підозра за вбивство громадянина і обраний запобіжний захід – тримання під вартою.
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