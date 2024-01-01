Двоє лучан вбили знайомого, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць

На Волині оперативники розкрили зухвале вбивство: чоловіку нанесли численні ножові поранення, а тіло кинули в болото, де воно пролежало майже місяць.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.37-річний потерпілий зник ще 18 листопада: про це 2 грудня до поліції заявила його матір. Жінка повідомила, що той неодноразово надовго покидав домівку, однак уже тривалий час його місце перебування невідоме.Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти зниклого.Працівники управління карного розшуку ГУНП, відділу кримінальної поліції Луцького РУП, за підтримки сектору кримінального аналізу, опитали десятки свідків, знайомих зниклого, інших місцевих жителів, перевірили заклади і квартири, куди заходив і де міг перебувати чоловік, передивились відео з камер спостереження.Вжиті заходи дали позитивний результат: потерпілого знайшли, однак мертвим. Більше того, до його вбивства виявились причетними двоє знайомих.Поліцейські з’ясували, що 20 листопада лучанин проводив час зі знайомими по вул. Потебні в обласному центрі. Перебуваючи в парку неподалік, двоє молодиків нанесли потерпілому декілька ударів в спину ножем, побили його руками й ногами та згодом викинули у водойми, прикидивши гілками, аби замаскувати свій злочин.17 грудня поліцейські виявили у водоймі тіло 37-річного громадянина без ознак життя, зі слідами насильницької смерті. Фігурантів, причетних до вбивства, доставили в поліцію. Це місцеві жителі 17 і 20 років. З ними наразі проводяться першочергові слідчі дії, у скоєному вони зізнаються.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять зловмисникам про підозру за умисне вбивство, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.Нині двоє причетних до злочину перебувають в підрозділі поліції, з ними проводяться слідчі дії та буде оголошена підозра за вбивство громадянина і обраний запобіжний захід – тримання під вартою.