Волинському митному посту «Ягодин» виповнилося 80 років

У середу, 18 грудня, митному посту "Ягодин", що є найбільшою українською вантажною переправою до Польщі, виповнилося 80 років.Про це повідомили на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.Там зазначили, що пункт пропуску відкрили 18 грудня 1944 року, влаштувавши за 3 км від мосту через Західний Буг тимчасовий митний пост "Вовчий Перевіз". Саме так називалось тоді найближче до річки село, яке тепер – Старовойтове.До 1951 року головною функцією переходу був цілодобовий пропуск переселенців з УРСР до Польщі і навпаки. Переселення проводились у рамках операції Вісла під суворим контролем армій двох комуністичних держав. Митний пост базувався в Любомлі, а на переправу митників викликали за потребою, у міру пропуску здебільшого гужового, але й автотранспорту.У 1954 році митний пост перейменували на "Ягодин" за назвою середньовічного поселення, яке поблизу в 1417 році заснував король Владислав Ягайло. Зараз про цю колонію нагадують старезні дерева посеред поля, які залишились із колись врожайних ягідних садів.Спочатку "Ягодин" підпорядковувався Брестській митниці. А в 1958 році його відокремили у самостійний підрозділ – Ягодинську митницю. Чисельність штату тоді становила 15 людей. Митники й прикордонники на переході працювали у невеликому вагончику, абсолютно не пристосованому для роботи за будь-яких погодних умов. І лише у 1972 році на автопереході збудували одноповерхове приміщення для особового складу. На той час "Ягодин" був залізною завісою планової радянської економіки.Істотним змінам в роботі митного поста завдячуємо незалежній Україні. У лютому 1991 постала Волинська митниця. До неї увійшли вантажо-пасажирський відділ "Ягодин", митний пост "Устилуг", вантажо-пасажирський відділ Римачі (залізниця) та ще 17 адміністративних підрозділів.Із вводом в експлуатацію у 1994 році пункту перестановки колісних пар (з широкої на вузьку колію) через залізничний відділ в Римачах стало можливе сполучення майже з усією Європою через прямі рейси до Польщі та Німеччини. У 1997 році розпочав роботу новозбудований вантажний автокомплекс "Ягодин". Поряд з ним будується сервісна зона для перевізників зі стоянками, заправками, станціями техогляду, банківськими послугами тощо.Перший міст у Вовчому Перевозі був дерев’яним. Металевий ажурний красень, який встановили згодом, став трофеєм Радянського Союзу у Другій світовій війні. Його демонтували з річки Одер і розібрали на прогони — таким чином перекинули автомобільне та залізничне сполучення між Вовчим Перевозом і Дорогуськом.Будівництво другого моста через річку від Ягодина до Дорогуська здійснено у 2002 році за комплексною програмою TASIC. Проєкт лобіювався перед міжнародними донорами у рамках діяльності Єврорегіону Буг.У 2012 році провели грандіозну реконструкцію території пункту пропуску з українського боку на 26 смуг руху. Крім митної, тоді за кошти Державного бюджету України суттєво розбудували дорожню інфраструктуру, сервісні зони для вантажного автотранспорту, упорядкували технологічні процеси. З того часу "Ягодин", який художньо представляли як Західні ворота України, стає майданчиком інноваційних митних рішень. Тут найчастіше розпочинаються державні експериментальні проєкти, які пізніше масштабують на всю країну.Навіть в умовах воєнного стану, розуміючи стратегічне значення "Ягодина" для міжнародної торгівлі України, держава знаходить кошти, аби підтримувати його в належному стані та розбудовувати інфраструктурну спроможність. Фінансують роботи та технічне переоснащення міжнародні донори, яким ми щиро вдячні за допомогу.Серед ініціатив радо вітаємо проєкт USAID "Економічна підтримка України» щодо розбудови пункту пропуску "Ягодин". Відповідно до нього, пропускна спроможність МАПП збільшиться удвічі. Старий термінал обслуговуватиме потік на в’їзд до України, а новий – виїзд.Також планується побудова мостопроводу на польську сторону з 4 смугами. Передбачається, що розбудова принесе розвиток не лише українській стороні, а й країнам Євросоюзу: збільшення товарообігу, комфортний перетин кордону, мінімізація черг та проблем інфраструктурного характеру.