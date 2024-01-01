Забрали з лікарні у ТЦК: через інцидент на Волині омбудсман звернувся у ДБР та прокуратуру

Забрали з лікарні у ТЦК: через інцидент на Волині омбудсман звернувся у ДБР та прокуратуру
У Ковелі на Волині військовослужбовці Терцентру комплектування і соцпідтримки, ймовірно, застосували силу і забрали військовозобов'язаного з лікарні, щоб доставити його до ТЦК у Луцьку.

Про це 18 грудня повідомив на своїй сторінці у Facebook омбудсман Дмитро Лубінець. З його слів, через інцидент він звернувся у прокуратуру та Держбюро розслідувань, передає Суспільне.

В дописі Дмитро Лубінець зазначив, що на дії працівників Ковельського ТЦК йому поскаржилася дружина військовозобов'язаного. Також омбудсман заявив про перешкоджання роботі його представниці на Волині, яка виїхала на місце і хотіла поспілкуватися із військовозобов'язаним.

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Теги: Мобілізація, війна
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