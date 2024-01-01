«Зимова єПідтримка»: луцький благодійний фонд зібрав понад 250 тисяч гривень донатів





Про це в коментарі Ольга Валянік.



Перші кошти на рахунки фонду почали надходити 10 грудня. За ці донати волонтери планують закупити FPV-дрони, щоб підтримати Сили безпеки й оборони України.



Тисячу гривень, яка надходить на картки "Національний кешбек", можна переказати для "Ангар. Україна" через банківські сервіси або на відділеннях Укрпошти, вказавши отримувача коштів.



Як оформити тисячу гривень в "Дії" та на що можна витратити кошти

Заявки на одноразову виплату розміром в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" українці почали подавати з 1 грудня. Також заявки можна буде подавати впродовж січня та лютого 2025 року.



Офлайн з 4 грудня заяву можна буде подати через "Укрпошту", а з 10 грудня – у банках-партнерах. Щоб отримати гроші через застосунок "Дія", потрібно:



Встановити або оновити застосунок "Дія".

У розділі Сервіси обрати послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".

Натиснути кнопку "Розпочати".

Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини).

Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в одному із банків – в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.

Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати.

Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.



Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійний фонд "Ангар. Україна" з Луцька станом на ранок 18 грудня зібрав 252 тисячі 440 гривень. Ці кошти люди спрямовували на рахунок фонду з тисячі гривень державної "Зимової єПідтримки".Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка фондуПерші кошти на рахунки фонду почали надходити 10 грудня. За ці донати волонтери планують закупити FPV-дрони, щоб підтримати Сили безпеки й оборони України.Тисячу гривень, яка надходить на картки "Національний кешбек", можна переказати для "Ангар. Україна" через банківські сервіси або на відділеннях Укрпошти, вказавши отримувача коштів.Як оформити тисячу гривень в "Дії" та на що можна витратити коштиЗаявки на одноразову виплату розміром в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" українці почали подавати з 1 грудня. Також заявки можна буде подавати впродовж січня та лютого 2025 року.Офлайн з 4 грудня заяву можна буде подати через "Укрпошту", а з 10 грудня – у банках-партнерах. Щоб отримати гроші через застосунок "Дія", потрібно:Встановити або оновити застосунок "Дія".У розділі Сервіси обрати послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".Натиснути кнопку "Розпочати".Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини).Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в одному із банків – в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати.Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.

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