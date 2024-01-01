«Зимова єПідтримка»: луцький благодійний фонд зібрав понад 250 тисяч гривень донатів
Сьогодні, 22:15
Благодійний фонд "Ангар. Україна" з Луцька станом на ранок 18 грудня зібрав 252 тисячі 440 гривень. Ці кошти люди спрямовували на рахунок фонду з тисячі гривень державної "Зимової єПідтримки".
Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка фонду Ольга Валянік.
Перші кошти на рахунки фонду почали надходити 10 грудня. За ці донати волонтери планують закупити FPV-дрони, щоб підтримати Сили безпеки й оборони України.
Тисячу гривень, яка надходить на картки "Національний кешбек", можна переказати для "Ангар. Україна" через банківські сервіси або на відділеннях Укрпошти, вказавши отримувача коштів.
Як оформити тисячу гривень в "Дії" та на що можна витратити кошти
Заявки на одноразову виплату розміром в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" українці почали подавати з 1 грудня. Також заявки можна буде подавати впродовж січня та лютого 2025 року.
Офлайн з 4 грудня заяву можна буде подати через "Укрпошту", а з 10 грудня – у банках-партнерах. Щоб отримати гроші через застосунок "Дія", потрібно:
Встановити або оновити застосунок "Дія".
У розділі Сервіси обрати послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".
Натиснути кнопку "Розпочати".
Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини).
Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в одному із банків – в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.
Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати.
Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.
Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка фонду Ольга Валянік.
Перші кошти на рахунки фонду почали надходити 10 грудня. За ці донати волонтери планують закупити FPV-дрони, щоб підтримати Сили безпеки й оборони України.
Тисячу гривень, яка надходить на картки "Національний кешбек", можна переказати для "Ангар. Україна" через банківські сервіси або на відділеннях Укрпошти, вказавши отримувача коштів.
Як оформити тисячу гривень в "Дії" та на що можна витратити кошти
Заявки на одноразову виплату розміром в 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" українці почали подавати з 1 грудня. Також заявки можна буде подавати впродовж січня та лютого 2025 року.
Офлайн з 4 грудня заяву можна буде подати через "Укрпошту", а з 10 грудня – у банках-партнерах. Щоб отримати гроші через застосунок "Дія", потрібно:
Встановити або оновити застосунок "Дія".
У розділі Сервіси обрати послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".
Натиснути кнопку "Розпочати".
Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини).
Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в одному із банків – в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.
Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати.
Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.
Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.
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