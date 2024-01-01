Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-21 грудня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-21 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга, 19 грудня, до суботи, 21 грудня, очікується нормальна магнітосфера – без магнітних хвилювань і бур.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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