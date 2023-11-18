Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи





Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО, передає



Зокрема, вибухи пролунали:



Черкаси/р-н;



Золотоноша (Черкaщина);



Конотоп (Сумщина);



Кривий Ріг;



Світловодськ(Кіровоградщина);



Старокостянтинів/передмістя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 19 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО, передає ТСН Зокрема, вибухи пролунали:Черкаси/р-н;Золотоноша (Черкaщина);Конотоп (Сумщина);Кривий Ріг;Світловодськ(Кіровоградщина);Старокостянтинів/передмістя.

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