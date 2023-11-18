Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
У ніч проти 19 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО, передає ТСН.

Зокрема, вибухи пролунали:

Черкаси/р-н;

Золотоноша (Черкaщина);

Конотоп (Сумщина);

Кривий Ріг;

Світловодськ(Кіровоградщина);

Старокостянтинів/передмістя.


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Теги: атака дронами, війна з росією, шахеди
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