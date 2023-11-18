Уночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи
Сьогодні, 07:13
У ніч проти 19 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО, передає ТСН.
Зокрема, вибухи пролунали:
Черкаси/р-н;
Золотоноша (Черкaщина);
Конотоп (Сумщина);
Кривий Ріг;
Світловодськ(Кіровоградщина);
Старокостянтинів/передмістя.
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Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО, передає ТСН.
Зокрема, вибухи пролунали:
Черкаси/р-н;
Золотоноша (Черкaщина);
Конотоп (Сумщина);
Кривий Ріг;
Світловодськ(Кіровоградщина);
Старокостянтинів/передмістя.
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