Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 19 грудня

Розпочалась тисяча тридцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.Про це повідомив Генштаб.За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари (три ракети), 35 авіаційних ударів, скинувши 36 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4250 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Олександрівка, Вовчанські Хутори, Уди та Улакли.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника та по трьох інших важливих об’єктах ворога.На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського.На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.Один раз окупант намагався прорватися до Новоандріївки на Оріхівському напрямку, отримав відсіч.На Придніпровському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 21 авіаудару, скинувши при цьому 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.