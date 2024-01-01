Кого слухають у Луцьку: музичні підсумки 2024 року

Кого слухають у Луцьку: музичні підсумки 2024 року
Журналісти видання "Економічна правда" підбили музичні підсумки року, з’ясувавши, кого найчастіше слухають українці.

Вони створили музичну мапу України, яка демонструє регіональні вподобання.

Згідно з цією мапою, у Луцьку популярністю користуються такі виконавці: KOLA, Jerry Heil, Макс Барських, KALUSH, YAKTAK, Клавдія Петрівна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва, 100лиця, Без Обмежень, Марина Круть, Максим Бородін, Domiy, Qatoshi.

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Зазначають, що у 2021 році 75% пісень у чартах українського YouTube були російськомовними, тоді як україномовні складали лише 10%.

Після 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилася. У 2023 році близько 65% пісень у чартах стали українськими, а російська естрада опустилася на третє місце, поступившись англомовним трекам.

Ця тенденція зберігається і в 2024 році: частка російських пісень скоротилася втроє, залишившись на рівні 20%. Українські виконавці суттєво зміцнили свої позиції на музичному ринку.

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