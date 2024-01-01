Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим

Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим
Безвісти зниклого Хомика Сергія Васильовича, 10 червня 1978 року народження, жителя Каменя-Каширського, знайшли мертвим.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

"Встановлено місцезнаходження безвісти зниклого. Його тіло виявили в межах міста, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз».

Чоловік мав психічне захворювання.

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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