Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим





Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



"Встановлено місцезнаходження безвісти зниклого. Його тіло виявили в межах міста, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено", - йдеться в повідомленні.



Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз».



Чоловік мав психічне захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безвісти зниклого Хомика Сергія Васильовича , 10 червня 1978 року народження, жителя Каменя-Каширського, знайшли мертвим.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції."Встановлено місцезнаходження безвісти зниклого. Його тіло виявили в межах міста, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено", - йдеться в повідомленні.Чоловік зник у суботу, 14 грудня 2024 року. Востаннє його бачили цього ж дня, близько 12:00 години, у закладі «Пивний Туз».Чоловік мав психічне захворювання.

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