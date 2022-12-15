Лучанина судили за продаж неіснуючої військової форми та амуніції

Лучанина судили за продаж неіснуючої військової форми та амуніції
22-річного лучанина визнали винним у шахрайстві — чоловік через соцмережі продавав неіснуючу військову форму та амуніцію.

З червня по грудень 2022 року обвинувачуваний виманив у людей 300 тисяч гривень. У справі — понад 60 потерпілих, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

Слідству відомо, що отримані від людей, які хотіли придбати військову форму та амуніцію, гроші обвинувачений витрачав на азартні ігри, ставки в букмекерських конторах і покупку товарів.

У суді чоловік розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати і виявив бажання відшкодувати завдану людям шкоду в майбутньому.

Зрештою обвинуваченому присудили 4 роки і 3 місяці в'язниці. Таке покарання засуджений може оскаржити у апеляційному суді.

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Теги: Луцьк, суд, шахрайство, амуніція
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