Лучанина судили за продаж неіснуючої військової форми та амуніції





З червня по грудень 2022 року обвинувачуваний виманив у людей 300 тисяч гривень. У справі — понад 60 потерпілих, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Слідству відомо, що отримані від людей, які хотіли придбати військову форму та амуніцію, гроші обвинувачений витрачав на азартні ігри, ставки в букмекерських конторах і покупку товарів.



У суді чоловік розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати і виявив бажання відшкодувати завдану людям шкоду в майбутньому.



Зрештою обвинуваченому присудили 4 роки і 3 місяці в'язниці. Таке покарання засуджений може оскаржити у апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-річного лучанина визнали винним у шахрайстві — чоловік через соцмережі продавав неіснуючу військову форму та амуніцію.З червня по грудень 2022 року обвинувачуваний виманив у людей 300 тисяч гривень. У справі — понад 60 потерпілих, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне Слідству відомо, що отримані від людей, які хотіли придбати військову форму та амуніцію, гроші обвинувачений витрачав на азартні ігри, ставки в букмекерських конторах і покупку товарів.У суді чоловік розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати і виявив бажання відшкодувати завдану людям шкоду в майбутньому.Зрештою обвинуваченому присудили 4 роки і 3 місяці в'язниці. Таке покарання засуджений може оскаржити у апеляційному суді.

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