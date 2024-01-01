Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців
Сьогодні, 17:16
Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише Громадське.
Відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні уряду.
Відтепер під час зміни місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.
Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це.
Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.
«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в “Армія+”, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише Громадське.
Відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні уряду.
Відтепер під час зміни місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.
Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це.
Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.
«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в “Армія+”, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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