Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців





Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише



Відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні уряду.



Відтепер під час зміни місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.



Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це.



Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.



«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в “Армія+”, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин.Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише Громадське Відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні уряду.Відтепер під час зміни місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це.Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в “Армія+”, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію