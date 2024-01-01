Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців

Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців
Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише Громадське.

Відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні уряду.

Відтепер під час зміни місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це.

Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.

«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в “Армія+”, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців
Сьогодні, 17:16
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик
Сьогодні, 16:24
В парламенті Абхазії зчинили стрілянину: загинув депутат
Сьогодні, 16:08
Командира 211 бригади, де знущалися з військових, відправили під варту
Сьогодні, 15:42
Лучанина судили за продаж неіснуючої військової форми та амуніції
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик «На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик
Сьогодні, 16:24
Командира 211 бригади, де знущалися з військових, відправили під варту Командира 211 бригади, де знущалися з військових, відправили під варту
Сьогодні, 15:42
На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич На Запорізькому напрямку поліг Герой з Волині Валерій Гриневич
Сьогодні, 13:10
Росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році, - Лубінець Росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році, - Лубінець
Сьогодні, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд спростив зміну місця служби для деяких військовослужбовців
Сьогодні, 17:16
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Левчик
Сьогодні, 16:24
 0
В парламенті Абхазії зчинили стрілянину: загинув депутат
Сьогодні, 16:08
 0
Командира 211 бригади, де знущалися з військових, відправили під варту
Сьогодні, 15:42
 0
Лучанина судили за продаж неіснуючої військової форми та амуніції
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8