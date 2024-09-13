Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом

Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом
Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 24 березня, попрощалися із полеглим військовослужбовцем Олександром Повхом.

Про це повідомляє Луцька міськрада.

Сьогодні знову громада провела в останню дорогу свого Героя – Повха Олександра Сергійовича (24.06.2000 року народження). Він загинув 14 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Колодязне Харківської області.

У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування загиблого військовослужбовця. Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.

Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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