Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом

Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 24 березня, попрощалися ізПро це повідомляє Луцька міськрада.Сьогодні знову громада провела в останню дорогу свого Героя – Повха Олександра Сергійовича (24.06.2000 року народження). Він загинув 14 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Колодязне Харківської області.У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування загиблого військовослужбовця. Провести Героя в останню дорогу прийшли родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.