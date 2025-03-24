Сили оборони знищили 4 вертольоти в тилу ворога





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В результаті спецоперації, яка відбулася днями, вертольоти було знищено ракетними ударами (як вказано на відео – за допомогою реактивної установки Himars ) в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.



"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", - зазначають спецпризначенці.



Довідково: Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два вертольота Ка-52 та два гелікоптери Мі-8 противника в Білгородській області РФ.Про це пише "Українська правда" В результаті спецоперації, яка відбулася днями, вертольоти було знищено ракетними ударами (як вказано на відео – за допомогою реактивної установки Himars ) в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України."Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", - зазначають спецпризначенці.Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

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