Сили оборони знищили 4 вертольоти в тилу ворога
Сьогодні, 11:10
Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два вертольота Ка-52 та два гелікоптери Мі-8 противника в Білгородській області РФ.
Про це пише "Українська правда".
В результаті спецоперації, яка відбулася днями, вертольоти було знищено ракетними ударами (як вказано на відео – за допомогою реактивної установки Himars ) в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.
"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", - зазначають спецпризначенці.
Довідково: Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
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Про це пише "Українська правда".
В результаті спецоперації, яка відбулася днями, вертольоти було знищено ракетними ударами (як вказано на відео – за допомогою реактивної установки Himars ) в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.
"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", - зазначають спецпризначенці.
Довідково: Ка-52 - ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
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