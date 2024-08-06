Надання переваги в русі мопедам та мотоциклам: Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху





Про це повідомили у Нацполіції.



Головна мета – зменшення заторів, підвищення рівня безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.



Відповідні зміни дозволять мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) проїзд на смугах для pyxy маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.



Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови «Про внесення змін до Правил дорожнього руху щодо надання переваги в русі мопедам та мотоциклам», розроблений МВС України.Про це повідомили у Нацполіції.Головна мета – зменшення заторів, підвищення рівня безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.Відповідні зміни дозволять мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) проїзд на смугах для pyxy маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

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