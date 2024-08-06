Надання переваги в русі мопедам та мотоциклам: Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
Сьогодні, 15:33
Сьогодні, 1 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови «Про внесення змін до Правил дорожнього руху щодо надання переваги в русі мопедам та мотоциклам», розроблений МВС України.
Про це повідомили у Нацполіції.
Головна мета – зменшення заторів, підвищення рівня безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.
Відповідні зміни дозволять мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) проїзд на смугах для pyxy маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
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Про це повідомили у Нацполіції.
Головна мета – зменшення заторів, підвищення рівня безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.
Відповідні зміни дозволять мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) проїзд на смугах для pyxy маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
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