Мешканців міста на Волині просять тиждень не прати: у чому причина
Сьогодні, 13:44
Відсьогодні, 1 квітня, і протягом тижня у Нововолинську перевірятимуть технічний стан протипожежного водопостачання. Жителів міської громади просять у цей період утриматися від прання.
Про це пише Суспільне з посиланням на головного інженера комунального підприємства "Нововолинськводоканал" Сергія Киричука.
"Можливі цього тижня перебої з тиском. Втручання у водопровідні мережі може призвести до тимчасового погіршення якості води, тобто може з'являтися іржа. Саме тому рекомендуємо обмежити прання", — зазначив головний інженер.
Упродовж тижня працівники місцевої пожежно-рятувальної частини будуть перевіряти справність пожежних гідрантів на таких вулицях: Автобусна, Володимирська, Винниченка, Героїв ЗСУ, Генерала Шухевича, Грушевського, Небесної Сотні, Карпенка Карого, Кауркова, Кобзаря, Героїв АТО, Агатангела Кримського, Куліша, Волонтерська, Львівська, Левка Лук’яненка і на проспекті Дружби.
Торік працівники "Нововолинськводоканалу" замінили 13 гідрантів, які не підлягали відновленню, і відремонтували 5 гідрантів.
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Про це пише Суспільне з посиланням на головного інженера комунального підприємства "Нововолинськводоканал" Сергія Киричука.
"Можливі цього тижня перебої з тиском. Втручання у водопровідні мережі може призвести до тимчасового погіршення якості води, тобто може з'являтися іржа. Саме тому рекомендуємо обмежити прання", — зазначив головний інженер.
Упродовж тижня працівники місцевої пожежно-рятувальної частини будуть перевіряти справність пожежних гідрантів на таких вулицях: Автобусна, Володимирська, Винниченка, Героїв ЗСУ, Генерала Шухевича, Грушевського, Небесної Сотні, Карпенка Карого, Кауркова, Кобзаря, Героїв АТО, Агатангела Кримського, Куліша, Волонтерська, Львівська, Левка Лук’яненка і на проспекті Дружби.
Торік працівники "Нововолинськводоканалу" замінили 13 гідрантів, які не підлягали відновленню, і відремонтували 5 гідрантів.
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