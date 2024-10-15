Спав з клопами, їхав через усю країну, перемовини з пивом і цигарками: Кварцяний розповів, як привозив до «Волині» талантів





Про це Віталій Кварцяний розповів виданню луцьким футболістом Артемом Степановим, який відмовився долучитися до збірної України.



Відомий волинський тренер вважає, що тренерський штаб збірної має сідати на літак та летіти в Німеччину: "Гординю треба відставити на друге місце. Там зустрінутьсяз Артемом та його сім’єю і все обговорять. З Артемом треба говорити на рівних, а не зверхньо. Футболісти люблять, коли з ними спілкуються на рівних. А Степанов у свою чергу повинен сприйняти розмову серйозно і з повагою до тренерського штабу".



Для прикладу Віталій Кварцяний розповів кілька історій зі своєї тренерської кар'єри.



"Колись я захотів підписати у Волинь Володю Дикого, царство йому небесне. Його привезли у Луцьк. Сидимо, балакаємо. Тут він каже: «Покуримо?». – «Ну давай, закуримо». Сидимо далі, Володя знову: «Я пивка вип’ю, ви не проти?» – «Ну випий». Я теж собі пляшку відкрив. Ми поговорили і він погодився грати за Волинь. Колись за Хачеріді в негоду, сніг і дощ їздив через всю Україну в Мелітополь, коли всі тренери були у відпустці. Спав з клопами, але зранку добився свого і забрав Хачеріді", - сказав Кварцяний.



Також Віталій Володимирович пригадав, як умовляв перейти у "Волинь" Василя Сачка.



"Послав за ним людей, його привезли у Луцьк. Він одразу в штики: «Що ви мене сюди привезли із Донецька? Я не хочу у Волинь. Звідки ви знаєте, що я тут заграю?!». Я кажу: «Поки я головний тренер, ти будеш грати і забивати». Багато таких випадків було. Я готовий був на край світу їхати за футболістом, який може робити різницю. До кожного гравця треба знаходити нестандартний підхід і бути тонким психологом", - підсумував волинський тренер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий на Волині та за її межами тренер, багаторічний очільник луцької "Волині" Віталій Кварцяний розповів, як привозив до Луцька талановитих виконавців.Про це Віталій Кварцяний розповів виданню SportExpres , коментуючи ситуацію ізВідомий волинський тренер вважає, що тренерський штаб збірної має сідати на літак та летіти в Німеччину: "Гординю треба відставити на друге місце. Там зустрінутьсяз Артемом та його сім’єю і все обговорять. З Артемом треба говорити на рівних, а не зверхньо. Футболісти люблять, коли з ними спілкуються на рівних. А Степанов у свою чергу повинен сприйняти розмову серйозно і з повагою до тренерського штабу".Для прикладу Віталій Кварцяний розповів кілька історій зі своєї тренерської кар'єри."Колись я захотів підписати у Волинь Володю Дикого, царство йому небесне. Його привезли у Луцьк. Сидимо, балакаємо. Тут він каже: «Покуримо?». – «Ну давай, закуримо». Сидимо далі, Володя знову: «Я пивка вип’ю, ви не проти?» – «Ну випий». Я теж собі пляшку відкрив. Ми поговорили і він погодився грати за Волинь. Колись за Хачеріді в негоду, сніг і дощ їздив через всю Україну в Мелітополь, коли всі тренери були у відпустці. Спав з клопами, але зранку добився свого і забрав Хачеріді", - сказав Кварцяний.Також Віталій Володимирович пригадав, як умовляв перейти у "Волинь" Василя Сачка."Послав за ним людей, його привезли у Луцьк. Він одразу в штики: «Що ви мене сюди привезли із Донецька? Я не хочу у Волинь. Звідки ви знаєте, що я тут заграю?!». Я кажу: «Поки я головний тренер, ти будеш грати і забивати». Багато таких випадків було. Я готовий був на край світу їхати за футболістом, який може робити різницю. До кожного гравця треба знаходити нестандартний підхід і бути тонким психологом", - підсумував волинський тренер.

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